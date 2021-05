Coronavirus, da lunedì 10 maggio la Calabria in “zona gialla”

Dopo oltre due mesi la Calabria torna in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia” Covid-19, “firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 10 maggio”.

“Nessuna Regione è in area rossa. Sono in area arancione le Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla”.

Dall’ultimo monitoraggio della cabina di regia, emerge che è la Valle d’Aosta con il valore 189, seguita dalla Campania a 184 e dalla Puglia a 170, la regione con l’incidenza più alta.

Le regioni con il valore Rt piu’ alto (calcolato al 21 aprile per il quadro sintetico dei principali valori del monitoraggio relativi alla settimana 26 aprile-2 maggio) sono il Molise a 1.25 e la provincia autonoma di Bolzano a 1.07. Il valore più basso è quello della Sardegna e della Calabria, entrambe a 0.74.