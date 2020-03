Coronavirus, dall’Oms supporto all’Italia: “Azioni che proteggono il Paese e il mondo”

L’Oms ha espresso “solidarietà e supporto” all’Italia, dopo le nuove misure prese dal governo Conte per cercare di arginare la diffusione del coronavirus. “Il governo e il popolo d´Italia stanno intraprendendo azioni decise e coraggiose con l´obiettivo di rallentare la diffusione del coronavirus e proteggere il loro Paese e il mondo. Stanno fronteggiando sacrifici notevoli”, ha scritto su Twitter – in italiano – Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Sempre su Twitter, un plauso all’Italia è arrivato anche da Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa. In mattinata, Kluge ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Salute Roberto Speranza, che gli ha illustrato le misure restrittive adottate dal governo. Più tardi, in due post in italiano, il direttore dell’Oms Europa ha dichiarato il pieno sostegno ai provvedimenti.

“L’Italia ha preso una decisione coraggiosa per contenere e attenuare il rischio da Covid-19 tra la popolazione. L’Oms dà pieno supporto all’impegno del governo a livello nazionale e regionale, alla popolazione italiana, a tutti i medici, infermieri e personale sanitario”, ha scritto.

In un secondo tweet, poi, ha aggiunto: “L’Oms incoraggia tutti alla solidarietà con l’Italia in questo tempo di emergenza. Nessun Paese da solo può fronteggiare Covid-19. Le decisioni dell’Italia proteggeranno altre nazioni. Con la partecipazione della popolazione riusciremo a vincere la battaglia”