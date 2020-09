Coronavirus, decretata zona rossa in un comune calabrese per i prossimi 3 giorni

Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in considerazione della situazione che interessa il comune di Stefanaconi, dove si sono registrati in pochi giorni 10 casi di contagio da coronavirus, ha disposto l’istituzione della “Zona rossa” con apposita ordinanza.

L’atto avrà decorrenza dalle ore 00,01 del 24 settembre 2020 e sino alle ore 24,00 del 27 settembre 2020 e prende le mosse dalla nota, con la quale, nella giornata di oggi, 23 settembre 2020, il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che: «nel Comune di Stefanaconi sono stati individuati 10 soggetti positivi a Sars-Cov-2/Covid19 tutti ivi residenti e 72 altri cittadini sono in quarantena».

Secondo la nota «il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp ha in atto ulteriori accertamenti; – l’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente è di 2400 abitanti; la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili».

L’atto prevede una serie di restrizioni: tra queste il divieto di allontanamento, di accesso, sono consentiti solo gli spostamenti necessari; sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

Gli esercenti dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile.