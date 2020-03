Coronavirus: disposta a Catanzaro la chiusura bar nelle aree di servizio cittadine

Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante ubicate nei tratti stradali che attraversano il perimetro urbano e i centri abitati di Catanzaro. E’ questa l’ulteriore ordinanza disposta dal sindaco Sergio Abramo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19.

Il provvedimento è stato adottato in coerenza con il decreto governativo che prevede la sola apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza interpersonale di un metro. L’ordinanza del sindaco è valida fino al 25 marzo, fatta salva l’eventuale prosecuzione in caso di ulteriore necessità.

La disposizione risponde all’esigenza generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità. Si ricorda che, in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità ai sensi dell’art. 650 c.p.