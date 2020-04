Coronavirus, diventa obbligatoria per tutti la mascherina in Calabria

Diventa un vero e proprio obbligo l’utilizzo della mascherina per chiunque si sposti sul territorio regionale calabrese.

Nell’ordinanza 29/2020, emanata dalla presidente della Calabria, Jole Santelli si legge: “È fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all’interno del territorio regionale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.

Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 10 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso: a) le attività commerciali consentite e aperte al pubblico; b) gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile; c) gli isolamenti e le quarantene domiciliari posti in essere dai Dipartimenti di Prevenzione, con la collaborazione dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e dei Sindaci”.