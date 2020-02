Coronavirus – Docente in classe dopo una vacanza nel Lodigiano, chiusa una scuola in Calabria

Un docente calabrese che si sarebbe recato nel Lodigiano proprio nei giorni scorsi, ma ieri sarebbe tornato a scuola incautamente per far lezione con i suoi alunni. Tutto questo ha fatto scattare l’emergenza e, da stamattina, la chiusura dell’Istituto alberghiero Ilalbtur di Villa San Giovanni.

Il sindaco Maria Grazia Rechichi ha effettuato un sopralluogo nella scuola con la polizia municipale per consegnare l’ordinanza comunale con cui ha ordinato l’immediata chiusura dell’Istituto alberghiero Ipalbtur.

Inoltre, gli studenti che sono stati in contatto con il docente, tre classi, e il personale della scuola, sono stati invitati, attraverso la stessa ordinanza, a «rimanere precauzionalmente in isolamento fino a quando non saranno resi noti gli accertamenti sanitari sul docente».