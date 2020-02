Coronavirus – Domani conferenza stampa del sindaco di Catanzaro e primario di malattie infettive

Domani, lunedì 24 febbraio, alle ore 11, nella sala Concerti di Palazzo De Nobili, il sindaco Sergio Abramo e il primario del reparto di malattie infettive del Pugliese-Ciaccio, Lucio Cosco, illustreranno le azioni predisposte per contrastare l’eventuale diffusione del coronavirus nel territorio.

“Anche se fino a questo momento non sono stati segnalati casi in Calabria, e non esiste pertanto alcun motivo di allarme – ha detto Abramo -, è doveroso spiegare ai cittadini cosa le istituzioni stiano facendo, sia in termini di prevenzione che di capacità di intervento, oltre che ribadire quali siano i comportamenti più corretti da seguire”. La conferenza stampa è aperta anche alla cittadinanza.