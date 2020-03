Coronavirus, i nuovi dati della Protezione civile regione per regione

Ancora contagi. Come ogni giorno dall’inizio dell’emergenza la Protezione Civile ha fornito l’aggiornamento sull’epidemia da coronavirus in Italia.

L’ultimo bollettino ufficiale comunicato da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile parla di 366 vittime totali: 133 nuovi decessi. Il numero di pazienti attualmente positivi sale a 6387. Quanto alle guarigioni, dall’inizio dell’emergenza, sono state 622, 33 guariti in più.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, con sintomi sono 3557, di cui 650 in terapia intensiva. 2180 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia. Quanto al numero dei tamponi effettuati, sono 49937.