Coronavirus, il bollettino della Protezione civile. 4.668 casi positivi e 760 decessi nelle ultime 24 ore. I dati Regione per Regione

Il numero dei casi positivi Covid-19 in Italia è ad oggi, giovedì 2 aprile, di 115.242 (+2.477 di casi attivi rispetto ai dati di ieri, +4.668 casi totali), di cui 18.278 guariti (+1.431 rispetto ai ieri) e 13.915 decessi (+760 rispetto a ieri).

Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese forniti nel consueto punto stampa delle 18 della Protezione Civile. Al momento risultano positive al Covid-19 83.049 persone.

Tra i contagiati, 50.456 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 28.540 sono ricoverati in ospedale e altri 4.053 si trovano in terapia intensiva.

Le regioni più colpite sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana. Il totale dei tamponi effettuati è di 581.232, con un aumento di quasi 40mila test rispetto ai dati di ieri.