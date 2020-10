Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 10.010 nuovi casi e 55 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 391.611 persone (+10.010 rispetto a ieri, +2,6%; ieri +8.804) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.427 sono decedute (+55, +0,2%; ieri +83) e sono state dimesse 247.872 (+1.908, +0,8%; ieri +1.899).

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 107.312 (+8.046, +8,1%; ieri +6.821); il conto sale a 391.611 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

La curva epidemica continua a salire in modo allarmante. I casi di oggi rappresentano un nuovo picco di contagi: mai così tanti nel nostro Paese in 24 ore.

Si tratta del terzo picco consecutivo da quando il 14 ottobre sono stati registrati 7.332 nuovi casi (qui il bollettino), superando il picco massimo del 21 marzo nella fase più critica dell’epidemia, seguito dal picco di ieri con 8.804 nuovi positivi (qui il bollettino), ma la situazione oggi è diversa da quella di marzo, sia per numero di tamponi effettuati sia per numero di persone nei reparti Covid che al momento non mettono il sistema sanitario a rischio collasso, anche se alcune Regioni hanno già gli ospedali sotto pressione (come la Lombardia). Ma la crescita preoccupa il governo, pronto a varare nuove restrizioni per contenere il contagio.