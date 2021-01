Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 10.593 nuovi casi e 541 decessi

Sono 541 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 420. Stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i nuovi ingressi in terapia intensiva invece sono 162, in leggero aumento da ieri quando invece erano stati 150.

Sono 21.355 i ricoverati con sintomi, 2.372 i ricoverati in terapia intensiva e 482.417 gli attualmente positivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 10.593 casi con 257.034 tamponi, in leggero aumento rispetto a ieri quando i positivi erano stati 8.562 e i tamponi 143.116. Il numero di guariti e di dimessi sale a quota 1.917.117.