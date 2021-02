Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 11.641 nuovi casi e 270 decessi

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 11.641 (ieri se ne erano registrari 13.442) su un totale di 206.789 test effettuati, sommando gli antigenici e i molecolari.

Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono saliti a 2.636.738. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col bollettino di oggi, domenica 7 febbraio.

Nell’ultima giornata sono stati registrati 270 morti per Covid (ieri erano 385), per un totale di 91.273 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.118.441 (+11.380). I casi attualmente positivi sono 427.024, di cui ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono.

La Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia-Romagna. Il tasso di positività è 5,6% (+0,9%). I vaccinati salgono a 2.535.295.