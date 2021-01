Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 12.532 nuovi casi e 448 morti

Sono 12.532 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 91.656 tamponi, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 448, per un totale di 79.203.

Ieri i nuovi contagi erano stati 18.627 con 139.758 tamponi, 361 le vittime, mentre sabato 483. Il tasso di positività sale al 13,6%, a fronte del 13,3% di ieri (+0,3%).

Ancora in crescita i ricoveri: quelli ordinari sono 176 in più (ieri +167), 23.603 in tutto, mentre le terapie intensive crescono di 27 unità (ieri +22), con 168 ingressi giornalieri e sono 2.642 in totale.