Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 12.715 nuovi casi e 477 decessi

Altri 421 decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute il numero di morti per Covid sale a quota 88.279. Ieri i decessi erano stati 477 in 24 ore.

Le terapie intensive registrano in totale 132 nuovi ingressi, per un totale di 2.218 persone ricoverate in rianimazione (-52), mentre il totale di persone ricoverate con sintomi è 20.098 (-299). Sono 441.036 le persone in isolamento domiciliare e 463.352 le persone attualmente positive al virus.

Aumentano i dimessi e i guariti: +16.764 per un totale di 1.990.152. Da ieri si registrano 12.715 nuovi casi con 298.010 tamponi, in leggero calo rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati +13.574 e i tamponi 268.750.