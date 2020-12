Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 12.756 nuovi casi e 499 morti

Sono 12.756 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia su 118.475 tamponi, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri.

Le vittime di oggi sono 499. Ieri i nuovi casi erano stati 14.842 con 149mila tamponi, mentre le vittime erano 634.

Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.320, 25 in meno da ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi scende a 29.653 unità.

Il Veneto è ancora una volta al primo posto: sono 2.427 contro i 1.361 della Campania, i 1,297 del Lazio, i 1.233 della Lombardia, i 1.079 dell’Emilia Romagna, secondo i dati del ministero della Salute.