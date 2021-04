Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 13.446 nuovi casi e 263 morti

Sono 13.446 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 14.320). Il tasso di positività scende al 3,97%. È quanto emerge dal bollettino covid di oggi, venerdì 30 aprile, del Ministero della Salute.

I test effettuati nell’ultime giornata, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 338.771. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati in Italia salgono a 4.022.653. I casi attualmente positivi sono 436.270 (-2.439), mentre nelle ultime 24 ore i decessi per Covid sono stati 263 (ieri erano 288), per un totale di 120.807 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I guariti dal Covid sono 3.465.576 (+15.621). La Regione in cui si registrano più casi su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino somministrate in Italia sono in totale 19.606.500 mentre sono 5.833.485 le persone che hanno effettuato anche il richiamo completando il ciclo vaccinale.