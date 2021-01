Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 15.378 nuovi casi e 649 morti

Sono 15.378 i positivi al coronavirus (su 135.106 tamponi eseguiti) in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Le vittime sono 649. Il tasso di positività è dell’11,4%, in calo del 2.4% rispetto al 13,8% di ieri. Ieri, a fronte di 77.993 tamponi, ci sono stati 10.800 nuovi casi e 348 vittime.

Sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569.

Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.395.