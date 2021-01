Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 16.146 nuovi casi e 477 morti

Sono +16.146 i casi di Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ministero delle Salute. Ieri, i nuovi casi erano stati 17.246.

Il dato arriva a fronte di 273.506 tamponi analizzati, contro i 160.585 del giorno precedente. Tuttavia, a differenza dei giorni scorsi, nel conteggio di oggi sono stati inseriti per la prima volta anche i tamponi rapidi: 116.859.

Sono invece 477 le nuove vittime registrate in Italia nell’ultima giornata, ieri erano 522, per un totale di 81.325 decessi dall’inizio dell’emergenza.

In calo il numero dei ricoveri che passa dai 23.110 di ieri ai 22.841 di oggi. In terapia intensiva ci sono stati 156 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.522 persone attualmente ospedalizzate in unità intensive. Dall’inizio del monitoraggio sulla pandemia di Coronavirus il bilancio delle persone guarite e/o dimesse è arrivato a 1.713.030. Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia le Regioni con più nuovi casi.