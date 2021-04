Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 16.974 nuovi casi e 380 morti

Sono 16.974 (ieri erano stati 16.168) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 15 aprile, del Ministero della Salute.

I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 319.633. Dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.826.156. I casi attualmente positivi sono 510.023 (-4.637).

Nelle ultime 24 ore sono stati 380 i decessi per Covid (ieri erano stati 469), per un totale di 115.937 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti in totale sono 3.200.196 (+21.220).

La regione che ha fatto registrare più casi è la Lombardia. Sono 13.927.650 le dosi di vaccino somministrate in totale in Italia e 4.138.845 i vaccinati con seconda dose.