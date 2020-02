Coronavirus – Il Governo ferma la Santelli (e altre Regioni), domani scuole aperte

Il dietrofront arriva da parte del premier Giuseppe Conte durante la conferenza di questo pomeriggio alle 15 tra la governatrice, Jole Santelli, il prefetto di Catanzaro, i Dipartimenti regionali Tutela della salute e la Protezione civile.

Giuseppe Conte ha chiesto di sospendere l’ordinanza, in fase di stesura definitiva, predisposta questa mattina dalla giunta regionale calabrese contenente alcune misure per far fronte all’emergenza coronavirus.

Era prevista la chiusura di scuole e università. Vietate anche le manifestazioni pubbliche su tutto il territorio regionale. Ad oggi non ci sono casi positivi al test del coronavirus nel territorio regionale ma solo un paziente sotto osservazione a Reggio Calabria.