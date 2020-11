Coronavirus in Calabria, la precisazione della Regione: “gli asili nido restano aperti”

Importante precisazione della Regione Calabria dopo l’ordinanza emanata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì relativo alla chiusura di tutte le scuole. Gli asili nido rimangono aperti, non rispondendo quindi alla stessa. A precisarlo è stato l’Assessore alle Politiche Sociali Demetrio Delfino, pubblicando il chiarimento ricevuto dalla Regione stessa.

“Pervengono richieste di chiarimenti in merito ad alcune previsioni contenute nell’ordinanza indicata in oggetto – si legge – A tal proposito si precisa che l’ordinanza n.87 del 14 novembre 2020 non si applica ai servizi educativi 0-3 che, pertanto, posso regolarmente svolgersi nel rispetto delle misure fissate nell’ordinanza n.63 del 21 agosto 2020 come integrale dell’ordinanza n.65 dell’8 settembre 2020″.