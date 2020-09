Coronavirus, in Italia 1.766 casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

Sono leggermente in diminuzione i casi di Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a quota 309.870 (+1.766 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.869).

I guariti sono 224.417 (+724 nelle ultime 24 ore, ieri erano 977 ) e i morti 35.835 (+17, ieri erano 17). È quanto emerge dal bollettino di oggi, domenica 27 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati.

In Italia attualmente si registrano 49.618 casi positivi. Di questi 2.846 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 254 in terapia intensiva.

La Campania è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+245), seguita da Lombardia, Lazio e Veneto. Sono 87.714 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 11.087.064 dall’inizio della pandemia.