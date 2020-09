Coronavirus, in Italia 1434 contagi e 14 morti accertati nelle ultime 24 ore

Sono saliti a 281.583 i casi di Coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia (+1.434 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.370). I guariti sono 211,272 (+471 nelle ultime 24 ore, ieri erano 563) e i morti 35.577 (+14, ieri erano 10).

È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 9 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati.

In Italia attualmente si registrano 34,734 casi positivi. Di questi 1.778 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 150 in terapia intensiva.

La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi. Seguono Campania, Lazio e Piemonte. Sono 95.990 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 9.460.203 dall’inizio della pandemia.