Su 101.773 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 1.585 sono risultati positivi. Il dato è in aumento rispetto a ieri (1.462), quando però erano stati effettuati più di mille test in meno.

I ricoveri in terapia sono saliti di 5 unità (212 in totale), i morti sono 13 (uno in più di ieri), mentre sono 689 i guariti.