Sono 1.869 i nuovi positivi da Coronavirus segnalati oggi in Italia dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute.

Il trend torna quindi a scendere dopo il record di contagi registrato ieri, 25 settembre con +1.912 casi in 24 ore.

In calo anche il numero di decessi con 17 vittime contro le 20 di ieri, per un totale di vittime arrivato a quota 35.818. I nuovi tamponi effettuati sono 104.387, in calo rispetto a ieri, quando erano 107.269.