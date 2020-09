Coronavirus, in Italia 1912 casi e 20 morti nelle ultime 24 ore

Sono ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a quota 306.235 (+1912 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.786). I guariti sono 222.716 (+954 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.097 ) e i morti 35.801 (+20, ieri erano 23).

È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 25 settembre, reso noto dal ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. In Italia attualmente si registrano 47.718 casi positivi (+938).

Di questi 2.737 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 244 in terapia intensiva. La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+277), seguita da Campania e Lazio. Sono 107.269 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 10.894.963 dall’inizio della pandemia.