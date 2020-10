Sono 10.925 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 402.536 da inizio pandemia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Le vittime sono 47, i ricoveri in terapia intensiva salgono di 67 unità (705 in totale), quelli in regime ordinario sono 439 in più, per un totale di 6617.