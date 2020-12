Coronavirus in Italia: oggi 14.522 nuovi contagi e 553 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14.522 casi positivi al Coronavirus (ieri erano stati 13.318) per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.991.278 casi.

È quanto emerge dal bollettino di oggi, mercoledì 23 dicembre, diramato dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.

Il tasso di positività è all’8,3%. Nell’ultima giornata i decessi per covid sono stati 553, mentre ieri ne erano 628, per un totale di 70.395 morti dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono invece complessivamente 1.322.067 (oggi +20.494). I casi attualmente positivi sono 598.816.

Di questi, 24.546 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 2.624 quelli in terapia intensiva. In totale i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 175.364. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna.