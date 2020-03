Indicazioni per utilizzare i nostri servizi di intervento sociale. Inoltre questa sera dalle ore 21 si procederà alla disinfezione/sanificazione delle aree esterne all’ospedale e di quelle maggiormente frequentate delle Città.

Per precauzione si consiglia di tenere gli infissi chiusi e non esporre sul balcone indumenti o alimenti.

Il disinfettante utilizzato non è nocivo per gli animali ma è preferibile tenerli precauzionalmente al riparo.