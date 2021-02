Coronavirus: Insegnante positivo, sospesa la didattica in presenza in alcune classi a Catanzaro

Dopo la comunicazione di un caso di positività al Covid-19 di un docente, il sindaco Sergio Abramo, d’intesa con le dirigenze scolastiche, ha disposto la sospensione della didattica in presenza in due classi della scuola secondaria di primo grado del plesso Patari (prima A e prima B) e in tre classi della secondaria di primo grado del plesso Manzoni (prima e terza I, prima G).

Il provvedimento prevede l’attivazione, ove possibile, della didattica integrata, ed è valido da domani, lunedì 8 febbraio, fino al 14, salvo revoche motivate dall’esito dei tamponi.