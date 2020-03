Coronavirus, l’impegno del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta

La risposta del CISOM – Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, coordinato a livello regionale attraverso il Ragguppamento Calabria, per far fronte allo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da COVID-19, è stata concreta ed immediata. Operativi da molti giorni all’aeroporto di Lamezia Terme con i propri medici che prendono parte alle operazioni di screening sanitarie, operando in postazioni di assistenza ai viaggiatori sui voli internazionali area Scenghen ed extra Scenghen, così come da disposizione del Ministero della Salute e coordinati dagli USMAF territoriali. Altra fondamentale attività di assistenza che supportiamo con i nostri volontari sanitari è come operatori del numero verde “emergenza coronavirus” istituito dalla regione Calabria (800 767676).

Rimangono operative, nonostante tutto, molte delle nostre attività programmate, con i nostri Gruppi e le Sezioni dislocate in tutta la Calabria. Le principali al momento sono l’assistenza ai senza tetto a Cosenza e Monasterace, le giornate di screening medico per la prevenzione di malattie pediatriche a Catanzaro presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio (questa momentaneamente sospesa in attesa della cessata emergenza) con cui il nostro Corpo ha un protocollo d’intesa e l’attività di assistenza con il Gruppo di Soverato per il progetto Mamaland svolto assieme l’Associazione GAM di Vibo Valentia della quale contiamo al più presto poter potenziare vista la maggiore richiesta di aiuti nel territorio del vibonese.

IL CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL’ORDINE DI MALTA

I volontari del CISOM – Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, esprimono l’attività operativa dell’Ordine di Malta nelle situazioni di emergenza dal 1970, anno della sua fondazione . Oltre 3000 donne e uomini che contribuiscono ad interventi di protezione civile e di soccorso ai bisognosi in Italia e all’estero. Gruppi e raggruppamenti sono presenti in tutte le regioni d’Italia ed è formato da volontari generici – soccorritori, medici, infermieri, psicologi e sacerdoti. Gruppi e Sezioni operative 150.

I principi fondanti l’Ordine di Malta donano al lavoro dei volontari un valore aggiunto di assoluta importanza, che si concretizza nella particolare attenzione ai bisognosi e ai sofferenti, assistendo persone in emergenza, in difficoltà o che più in generale necessitano di sostegno e aiuto. L’opera dell’Ordine di Malta in Italia, anche grazie al contributo di questi volontari, si esprime nella più profonda convinzione che l’aiuto al prossimo è e rimane una missione di primaria importanza.