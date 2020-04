Coronavirus, morti due anziani di Isca ospiti della casa di cura di Chiaravalle

“Ci è giunta poco fa una terribile notizia che non avremmo mai voluto annunciare.

Due nostre concittadine Vivaldo Elvira in Buffetta e Nesticò Elena Marianna ved. Anania, ospiti della casa di cura “Domus Aurea” di Chiaravalle, sono venute a mancare a causa del Covid-19, terribile male che sta affliggendo l’umanità. Purtroppo anche la nostra comunità è stata raggiunta dal dover fare i conti direttamente con le conseguenze di questa pandemia”.

“In questo momento dove è stata stravolta la “pietas”, il sentimento di compassione tra le persone, le tradizioni e soprattuto l’elaborazione del lutto con la vicinanza di parenti ed amici, vogliamo stringerci virtualmente alle famiglie dei defunti per non far venire meno quel sentimento di unità doveroso in questi momenti”. Così in un post sulla pagina Facebook del comune di Isca sullo Jonio