Terzo giorno consecutivo senza contagi di Covid 19 registrati al Pugliese-Ciaccio dove arrivano tamponi da Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

In tutto 369 i test effettuat nelle ultime 24 ore, di questi 297 dalla provincia di Catanzaro e gli altri 72 dagli altri due comprensori.

In tutto cinque le positività già note riscontrati. Stabili il numero dei ricoveri: 12 in Malattie Infettive e uno in Rianimazione.