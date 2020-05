Nessun nuovo caso di Covid 19 riscontrato negli ultimi 294 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo e processati al Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Le positività riscontrate (19) erano gia note. Lo si apprende dalla consueta tabella riassuntiva resa nota dal nosocomio, che è Hub di riferimento per il Coronavirus in Calabria Centrale. In tutto quindici i ricoveri: uno in reparto e uno in Terapia Intensiva.