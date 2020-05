Coronavirus, nessun caso di positività riscontrato al Pugliese di Catanzaro

Non ci sono persone risultate positive al Coronavirus nell’area centrale fino ad oggi. Tra quelle sottoposte a tampone (282) nelle ultime 24 ore, risultati non definitivi, risultano solo 7 positivi già noti, quindi una notizia che non riguarda le ultime ore, per la provincia di Catanzaro, e 1 la provincia di Catanzaro sempre già noto.

A darne notizia il bollettino ufficiale dell’Ospedale Pugliese. I tamponi eseguiti sono stati 169 per la provincia di Catanzaro, 31 per quella di Crotone e 82 per quella di Vibo Valentia.

Di questi, però, ne sono stati processati e risultati negativi 274, per altri 142 si attende il risultato. Attualmente risultano ricoverate 15 persone: 1 in Terapia intensiva e 14 in Malattie infettive. Non ci sono stati nuovi ricoveri.