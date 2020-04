Coronavirus, nessun caso riscontrato nella provincia di Catanzaro

Nessun nuovo caso di Covid 19 riscontrato negli ultimi 256 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro e processati al Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Le uniche positività riscontrate (cinque) erano gia note. Lo si apprende dalla consueta tabella riassuntiva resa nota dal nosocomio, che è Hub di riferimento per il Coronavirus in Calabria Centrale.

Dei sei tamponi provenienti da Vibo Vibo Valentia invece uno è positivo mentre sono tutti negativi quelli del Crotonese (in tutto 32). Capitolo ricoveri: dopo le dimissioni dei due pazienti lombardi e l’ultimo ricovero sono 15 i ricoverati in Reparto e nessuno in Rianimazione.