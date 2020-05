Coronavirus – Nessun nuovo contagio a Catanzaro e Crotone, uno a Vibo

Un nuovo contagio, riscontrato tra i soggetti tornati in Calabria recentemente e residenti in provincia di Vibo Valentia, nessun caso nuovo in provincia di Catanzaro né in quella di Crotone nelle ultime 24 ore.

Lo si apprende dal bollettino odierno dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro diramato a oggi. Il dato è relativo agli ultimi 410 tamponi 243 dei rientranti, 118 provenienti dal Catanzarese (con 1 positività già nota), 26 dal Crotonese e 23 dal Vibonese (tre contagi già conosciuti).

Nessuna variazione sul numero dei ricoverati: rimangono tredici. Nessuno in Rianimazione.