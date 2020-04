Coronavirus, nessun nuovo contagio accertato al Pugliese di Catanzaro

Nessun nuovo contagio riscontrato, nessuna variazione nel numero dei ricoveri che rimangono 14 di cui solo uno in terapia intensiva. Situazione coronavirus stabile al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dopo gli tamponi processati nelle ultime 24 ore.

I test in tutto sono stati 286: 197 riferiti alla provincia di Catanzaro, 68 al Crotonese 21 al Vibonese. Tutti negativi, come si diceva, se si esclude una positività già nota.

Ricordiamo che ai pazienti ricoverati al Pugliese vanno aggiunti, per avere un quadro complessivo dei pazienti Covid a Catanzaro, quelli ricoverati al Policlinico Mater Domini di località Germaneto che, secondo i dati forniti ieri dalla Regione Calabria, sono 36 (di cui uno in Rianimazione per un totale di 50 ricoverati.

L’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio ha voluto ringraziare nella nota stampa accompagnata alla consueta tabella riassuntiva le Aziende ospedaliere e sanitarie di Reggio, la Federico II, l’Azienda Portici, e il Cotugno di Napoli nonché la Protezione civile e il Dipartimento della salute della Calabria per la collaborazione fornita negli ultimi giorni nel processamento dei tamponi che non era stato possibile refertare a Catanzaro.