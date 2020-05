Coronavirus, nessun nuovo contagio registrato nelle ultime 24 ore al Pugliese di Catanzaro

Nessun nuovo caso di Coronavirus, riscontrato dal laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Pugliese Ciaccio nelle ultime 24 ore.

Lo si apprende dal bollettino odierno diramato dalla stessa Azienda Ospedaliera. In tutto sono 293 gli ultimi tamponi eseguiti: circa la metà (156), provenienti dal Catanzarese altri 34 in egual misura nelle altre due province dell’area centrale Catanzaro e Vibo e 103 eseguiti ai residenti in Calabria rientrati da altre zone d’Italia.

Nei test eseguiti nelle ultime ore riscontrate invece 3 positività già note (una in provincia di Vibo, due di Crotone). Capitolo ricoverati. Nelle ultime 24 ore un paziente è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive: restano quindi tredici le persone ricoverate, nessuno in terapia intensiva.

Non risultano pazienti in Rianimazione nemmeno al Policlinico di località Germaneto dove, secondo il bollettino della Regione di ieri, erano 28 i pazienti in cura.