Coronavirus, nessun nuovo positivo riscontrato all’ospedale Pugliese di Catanzaro

Nessun caso positivo è stato trovato tra i 381 nuovi tamponi eseguiti dall’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente, i test eseguiti fino ad oggi sono stati 8575.

Lo comunica la direzione dell’Azienda ospedaliera. I ricoverati in malattie infettive restano 13 per effetto di un nuovo ingresso e di una dimissione. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva.

Ieri, invece, un nuovo caso di positività al Covid-19 era stato riscontrato dai laboratori dell’ospedale Pugliese Ciaccio nei 318 tamponi eseguiti su soggetti delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, dopo alcuni giorni (20-21-22 aprile), trascorsi senza nuovi contagi. Il nuovo positivo era stato riscontrato nel vibonese.