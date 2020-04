Coronavirus, nuovo bollettino della Protezione civile. 415 decessi nelle ultime 24 ore

L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna ancora un calo nel numero dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, diminuiscono di -680 unità e sono in totale 105.847 (ieri il calo era di 321 pazienti e dunque erano in totale 106.527).

Il Piemonte supera per la prima volta l’Emilia Romagna per numero di malati di Covid-19 con 15.502 positivi al tampone. Diminuisce leggermente il numero delle vittime: si registrano 415 nuovi morti (ieri erano 420), solo in Lombardia le nuove vittime sono 163. A questo punto, il totale dei morti in Italia è arrivato a quota 26.384.

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 195.351, con un incremento di 2.357 in un giorno (ieri l’incremento era di +3.021). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 62.447 in 24 ore, il totale dei test è dunque arrivato a quota 1.707.743 .

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guarite 2.622 persone (ieri le guarigioni erano 2.922), per un totale di 63.120. In calo i ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere in generale oggi sono 21.533 (ieri erano 22.068), di cui 2.102 in terapia intensiva (ieri erano 2.173). Le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono invece 82.212.