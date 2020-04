Coronavirus, nuovo bollettino della Protezione civile. 431 decessi nelle ultime 24 ore

I contagi da nuovo Coronavirus in Italia sono 156.363 (+4092 rispetto a ieri) di cui 34.211 guariti (+1677 rispetto a ieri) e 19.899 decessi (+431 rispetto a ieri).

Le persone attualmente positive sono 102.253 (+ 1984). Sono questi i dati aggiornati dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese ad oggi, domenica 12 aprile. Il bilancio è stato comunicato come di consueto dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del quotidiano punto stampa delle ore 18.

Dei casi positivi accertati, 71.063 sono in isolamento domiciliare, 27.847 sono ospedalizzati con sintomi e 3.343 sono ricoverati in terapia intensiva. La regione più colpita dalla pandemia di coronavirus resta la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Piemonte. Sono 1.010.193 I tamponi totali effettuati finora in Italia, 46.720 nelle ultime 24 ore.