Coronavirus – Nuovo bollettino della Protezione civile: 601 morti in un giorno e 3.780 nuovi contagi. I dati Regione per Regione

È ancora presto per parlare di frenata nel numero dei contagi da Coronavirus in Italia ma continua per il secondo giorno ad abbassarsi la curva delle nuove positività.

L’ultimo bollettino ufficiale della Protezione civile, comunicato nel consueto appuntamento quotidiano dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, parla di 601 nuove vittime, il che porta il totale dei morti a 6.077. Il numero delle persone attualmente positive sale intanto a 50.418 pazienti, con 3.780 nuovi contagiati.

Complessivamente sono state colpite dal virus 63.927 persone. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 408 pazienti, per un totale di 7.432.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 20.692, di cui 3.204 in terapia intensiva. 26.522 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.