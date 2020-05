Coronavirus, nuovo bollettino della Protezione civile nazionale. 179 le vittime nelle ultime 24 ore

L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un ulteriore calo dei nuovi contagiati da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in linea con quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 179 nuove vittime (ieri erano 165, il giorno prima 243). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 30.739.

Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata dieci giorni fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati di Covid-19. A seguire: nove giorni fa il decremento è stato di –608 pazienti, otto giorni fa di –239, sette giorni fa di –525, sei giorni fa di –199, cinque giorni fa di –1.513, quattro giorni fa di -6.939, tre giorni fa di -1904, due giorni fa di –1.663, ieri di 1.518 e oggi il decremento è di -836 in 24 ore. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 82.488 (ieri erano in totale 83.324).

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 219.814 (ieri erano 219.070), con un incremento di +744 in un giorno (ieri era di +802). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 40.740 in 24 ore (ieri il dato era di 51.678 tamponi effettuati), il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.606.652 , per un totale di casi testati di 1.702.283.

Migliora il dato relativo alle guarigioni. Nelle ultime 24 ore sono guariti 1.401 pazienti (ieri erano 2.155), per un totale di 106.587 . Si conferma il calo dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 13.539 (ieri erano 13.618 ), di cui 999 in terapia intensiva (ieri erano 1.034). In calo le persone in isolamento domiciliare: in tutta Italia in questo momento sono 67.950 (ieri erano 68.679 ).