Coronavirus, nuovo bollettino della Protezione civile nazionale. 369 i decessi nelle ultime 24 ore

In Italia ci sono 214.457 casi in Italia (1.444 in più di ieri) di cui 93.245 guariti (8014 in più di ieri) e 29.684 morti (sono 369 in più di ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia aggiornato ad oggi, mercoledì 6 maggio.

Dei contagiati, 74.426 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 15.769 sono ospedalizzati e 1.333 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane.

Le regioni più colpite dall’infezione restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 1.549.892 tamponi, di cui 37.771 nelle ultime 24 ore.

In totale i casi in Italia sono 214.457 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile: