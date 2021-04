Coronavirus, oggi in Calabria si registrano 3 morti e 471 nuovi contagi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 687.979 soggetti per un totale di 737.617 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 56.066 (+471 rispetto a ieri), quelle negative 631.913.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 7.496 (114 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 32 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.275 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.887 (10.455 guariti, 432 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.856 (56 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 19 in reparto all’AOU Mater Domini; 17 in terapia intensiva; 2.756 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.404 (5.292 guariti, 112 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.055 (46 in reparto; 1.009 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.051 (3.983 guariti, 68 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 423 (16 ricoverati, 407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.318 (4.242 guariti, 76 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.230 (100 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.090 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.968 (1.6698 guariti, 270 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 69 (69 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 213, Catanzaro 58, Crotone 54, Vibo Valentia 52, Reggio Calabria 94, Altra Regione o Stato estero 0.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.