Coronavirus, oss positivo a Germaneto: chiuse Nefrologia e Dialisi

Verrà sanificata nella giornata odierna l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico Mater Domini di Catanzaro. Un operatore socio-sanitario è risultato positivo, infatti, nella giornata di ieri. Immediatamente è stato effettuato il tampone su personale e pazienti del presidio ospedaliero universitario di Germaneto venuti a contatto con lui.

Il caso, da quanto si apprende, dovrebbe essere ricollegabile a quelli di Torre di Ruggiero che hanno spinto le amministrazioni municipali di due comuni vicini Cardinale e Chiaravalle a disporre restrizioni in via preventiva. L’uomo è tuttavia asintomatico e si trova in isolamento domiciliare.

Tornando alla vicenda del Policlinico va detto che l’Oss contagiato risulta allo stato asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Nella giornata di oggi, domenica, l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi rimarrà chiusa per sanificazione straordinaria.