Coronavirus, otto decessi in Calabria nelle ultime 24 ore

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1615275 (+6.245).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 105408 (+484) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1423 (51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1366 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12491 (12316 guariti, 175 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3631 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3532 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29177 (28465 guariti, 712 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 550 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 532 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9332 (9206 guariti, 126 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4375 (111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4254 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 34138 (33684 guariti, 454 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1050 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1028 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7715 (7601 guariti, 114 deceduti).

L’asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 14 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 10 unità e non di 14 in quanto quattro pazienti sono stati trasferiti in data 18/12/2021 dal Pronto Soccorso dell’AO di cosenza al reparto di Malattie Infettive della AOU MD e ne è stata data comunicazione dalla AO di Cosenza solo in data odierna.