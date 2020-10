Coronavirus, registrato un caso di positività a Roccelletta di Borgia

“Purtroppo devo comunicarvi una nuova positività al Covid-19 nel nostro Comune ed in particolare nella frazione di Roccelletta di Borgia. Una positività che deriva dal caso riscontrato al Comalca”. Così il sindaco di Borgia, Elisa Sacco, rende pubblica la presenza di un nuovo caso di positività al covid19.

“Il soggetto risultato positivo in data odierna era già in isolamento da lunedì in attesa di eseguire il tampone e sta ricostruendo i contatti insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro. Vi aggiorneremo appena avremo notizie più dettagliate”, afferma il sindaco, facendo sapere quindi che la situazione è monitorata ed è sotto controllo.