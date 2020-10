Coronavirus, registrato un caso positivo a San Vito sullo Jonio

Il sindaco di San Vito sullo Jonio Antonio Tino in un una nota su Facebook comunica: “In seguito alla comunicazione del medico curante relativa alla positività da covid-19 conseguente a tampone effettuato presso struttura privata, si dispone l’obbligo di quarantena per il soggetto interessato e per i conviventi”.

“Seguiranno aggiornamenti sull’esito dei test che verranno effettuati dall’azienda sanitaria.

Auguro al soggetto interessato una pronta guarigione e invito tutti i cittadini a rispettare le disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio”.